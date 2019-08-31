اونلاين | KORA HD مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال بالاس Trezeguet يلا شوت رابط مباراة استون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر شووت

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تنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في الرابعة عصراً في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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تنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة BEIN SPORTS HD2

من المتوقع أن يكون تشكيل أستون فيلا كالتالي :-

حراسة المرمى : توم هيتون

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الدفاع : أحمد المحمدي وترون ماينجس وبيورن إنجليس ونيل تايلور

خط الوسط : كونور هورهان وجون ماكجين وجاك جريليش

الهجوم : محمود حسن تريزيجيه وأنور الغازي وويسلي مورايس.

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD 2 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 2 AR

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