رياضة | تعثر جديد في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر جديد في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، عن سبب فشل مفاوضات ضم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني وذلك قبل يومين فقط من إغلاق قترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "راديو كتالونيا" أن في نادي برشلونة يؤكدون أن باريس سان جيرمان قد طلبوا مبالغ مالية عالية وتقريباً فوق الـ 140 مليون يورو بجانب مطالبهم بضم 3 لاعبين.

وأوضح الراديو الإسباني أن مطالب باريس سان جيرمان قد تعرض النادي الكتالوني لخطر مالي، وباريس سان جيرمان لم يقبل أبداً أن يخفض المبلغ المالي، وأيضاً صعوبة خروج عثمان ديمبيلي.

وصرح الراديو الإسباني أن نادي باريس سان جيرمان لا يريد بيع نيمار هذا الصيف، ويقترب اللاعب من الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.

وأوضح الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر راديو "راك 1"، منذ قليل: "في هذا الوقت يمكننا أن نشير أيضًا إلى أن يوفنتوس دخل في محادثات مع صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش".

وأكمل حديثه: "برشلونة تواصلوا مع بيئة نيمار صباحاً وقاموا بإخبارهم بأنهم لا يستطيعوا المواصلة في هذه العملية بسبب المطالب الاقتصادية العالية".

والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد وقتها في عقده مع البلوجرانا.