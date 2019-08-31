رياضة | تعثر جديد في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر جديد في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، عن سبب فشل مفاوضات ضم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني وذلك قبل يومين فقط من إغلاق قترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال "راديو كتالونيا" أن في نادي برشلونة يؤكدون أن باريس سان جيرمان قد طلبوا مبالغ مالية عالية وتقريباً فوق الـ 140 مليون يورو بجانب مطالبهم بضم 3 لاعبين.
وأوضح الراديو الإسباني أن مطالب باريس سان جيرمان قد تعرض النادي الكتالوني لخطر مالي، وباريس سان جيرمان لم يقبل أبداً أن يخفض المبلغ المالي، وأيضاً صعوبة خروج عثمان ديمبيلي.
وصرح الراديو الإسباني أن نادي باريس سان جيرمان لا يريد بيع نيمار هذا الصيف، ويقترب اللاعب من الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.
وأوضح الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر راديو "راك 1"، منذ قليل: "في هذا الوقت يمكننا أن نشير أيضًا إلى أن يوفنتوس دخل في محادثات مع صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش".
وأكمل حديثه: "برشلونة تواصلوا مع بيئة نيمار صباحاً وقاموا بإخبارهم بأنهم لا يستطيعوا المواصلة في هذه العملية بسبب المطالب الاقتصادية العالية".
والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد وقتها في عقده مع البلوجرانا.
برشلونة وريال مدريد وصفقة نيمار
كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو أخبرت نجوم الفريق الكبار بالقرار النهائي بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة أخبر المدرب واللاعبين وقادة الفريق أن التعاقد مع نيمار مستحيل.
قبل ساعات قليلة من غلق سوق الإنتقالات، ووصول الإثارة إلى ذورتها فيما يتعلق بصفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قرر نادي باريس سان جيرمان الحديث عن وضع الصفقة، وعن موقف النادي الرسمي من بيع اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قبل غلق الميركاتو.
من جانبه، قال المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، إن ناديه يتفاوض فقط مع "برشلونة" في صفقة نيمار، ولا وجود لأي إهتمام من قريب أو من بعيد من أي نادي آخر بصفقة الدولي البرازيلي صاحب ال27 عامًا.
المدير الرياضي للنادي الباريسي، يرى بأن ناديه لديه الحق في أن يضع شروطه أمام برشلونة، الراغب في الحصول على خدمات البرازيلي في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن يحصل باريس على ما يريده من جراء بيع نيمار.
وأطلق ليوناردو تصريحات إعلامية لشبكة كانال بلس حول صفقة نيمار دا سيلفا قائلًا: "عرف ديمبيلي أنه يجب عليه الرحيل في السابع والعشرين من شهر اغسطس، لكن لم يكن لدينا أي اتفاق مع برشلونة، لذلك لم نتفاوض معهم (مع اللاعبين)، برشلونة هو الخيار الوحيد لنيمار".
وأكمل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تصريحاته حول وضعية صفقة نيمار في الوقت الحالي، وقال: "نعم لدينا إستعداد لقبول عرض برشلونة، بشرط أن يكون لاعبين بالإضافة إلى مقابل مادي جيد لنادي باريس، مقابل حصول برشلونة على نيمار".
وكانت القناة الفرنسية، قد كشفت عن بعض تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار، قالت أن برشلونة سيقدم عرض أخير مساء اليوم السبت، وسيكون هناك فرصة لمدة 24 ساعة فقط أما باريس لمناقشة العرض، والموافقة عليه أو رفضه، ولكن القناة الفرنسية ترفض بأن إحتمالية حدوث الصفقة تتلاشى بشكل كبير للغاية.
وذكرت قناة "كانال بلس" في ختام تقريرها عن وضع صفقة نيمار، بأن هناك جلسة أخيرة للتفاوض بين الناديين، وسيقدم كلًا منهما عرض للآخر، وفي حالة توصلهم لإتفاق، سينتقل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الإثنين المقبل.