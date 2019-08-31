رياضة | عاجل.. نيمار يبلغ لاعبي باريس بنتيجة المفاوضات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نيمار يبلغ لاعبي باريس بنتيجة المفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، زملائه في غرفة تبديل الملابس عن مستقبله وسط المفاوضات التي جرت منذ يومين بين مسؤولي ناديع وبرشلونة من أجل حسم موقفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جيرارد روميرو عبر راديو "راك 1"، منذ قليل أن نادي برشلونة اليوم قد تواصل ببيئة نيمار صباحاً وقاموا بإخبارهم بأنهم لا يستطيعو المواصلة في هذه العملية بسبب المطالب الاقتصادية العالية.

وتابع الصحفي الإسباني الموثوق: "نيمار قد أخبر غرفة تبديل الملابس بأن العملية لن تتم".

وأضاف روميرو: "برشلونة كان يجهز للعرض التقديمي لضم نيمار والذي كان من المقرر أن يكون يوم الإثنين أو الثلاثاء".

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وأكمل حديثه: "حتى هذه اللحظة نيمار لن يأتي إلى برشلونة ولكن متبقي يومين على إغلاق سوق الانتقالات ومن يدري يمكن أن تكون هناك تحركات بوجود راكيتيتش وتوديبو".

وكشف "روميرو" عن المبلغ الذي طلب في صفقة نيمار من قبل مسؤولي باريس، حيثُ قال: "باريس سان جيرمان طلبوا 150 مليون يورو إضافة إلى اللاعبين ولكن نادي برشلونة ليس لديه المال".

والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد وقتها في النادي الكتالوني.

وشهدت فترة الميركاتو الصيفي الحالية مفاوضات جادة من نادي برشلونة وأيضاً ريال من أجل ضم نيمار الذي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي بعد قضاء موسمين في صفوفه.