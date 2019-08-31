رياضة | مانشستر يونايتد يتعثر أمام ساوثهامبتون (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتعثر أمام ساوثهامبتون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دانييل جيمس هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة 10 من الشوط الأول، حيث قدم الفريق شوطا مميزا واضاع لاعبو العديد من الفرص طوال أحداثه، وعاد ساوثهامبتون في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل في الدقيقة فيستيريجارد في الدقيقة 58 من المباراة.

ورفع فريق ساوثهامبتون رصيده من النقاط إلى 4 نقاط بعد تحقيق فوز وحيد وتعادل وحيد والهزيمة في مباراتين أمام فريقي بيرنلي وليفربول، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين وهزيمة أمام فريق كريستال بالاس بالجولة الماضية.