رياضة | 10 معلومات لا تفوتك عن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 معلومات لا تفوتك عن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو الأهلى تعيين السويسري رينيه فايلر لتولى القيادة الفنية للنادى الأهلى لخلافة مارتن لاسارتي . وقد وجه الأهلى الشكر فى وقت سابق لمديره الفنى السابق مارتن لاسارتى ومعاونيه بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز من دور الـ16. ونرصد لكم أهم المعلومات التى لا يعرفها الكثيرين عن رينيه فايلر المدرب الفنى الجديد للأهلى :-

رينيه فايلر لاعب كرة قدم سويسري سابق ولد فى 13 سبتمبر 1973 ويبلغ عمره 45 سنة . مسيرة السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد وبدأ السويسري رينيه فايلر مسيرته الكروية فى نادى فينترتور السويسري في عام 1990, وانتقل لعدد من الأندية السويسرية أبرزها نادى سيرفيت و نادى أروا وفريق زيروخ قبل ان يعود لناديه الاول لفينترتور ليعتزل عام 2001 بقميص ناديه الاول .

وتوجه فايلر بعد اعتزاله لمجال التدريب, تولى منصب مدير الكرة فى نادى سانت جالين السويسري بداية من عام 2005 حتى تولى تدريب فريق كرة القدم تحت 21 عام فى عام 2006 .حتى انتقاله لقيادة نادي جراسهوبر زيوريخ تحت 16 عام 2008 .

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بدأ السويسري رينيه فايلر أولي محطاته الرسمية مع فريق شافهاوزن التى تولى قيادتها عام 2009 قبل ان ينتقل إلى تدريب فريق آراو السويسري . وكان فريق شافهاوزن هو أول محطات المدرب السويسري الرسمية، عندما تولى قيادة الفريق في عام 2009 وقضى في الفريق عامين، قبل أن ينتقل إلى تدريب فريق آراو السويسري الذي قضى فيه 3 أعوام قبل أن يتجه إلى ألمانيا لتولى القيادة الفنية لفريق نورنبرج الألماني الذي قضى في تدريبه من 2014 وحتى 2016.

ورحل السويسري نادى نورنبرج ليلتحق بفريق أندرلخت البلجيكي, والذي قضى معه عاماً واحداً، شهد تتويجه ببطولتي الدوري البلجيكي في موسم 2016-2017 وكأس السوبر البلجيكي في موسم 2017-2018 قبل رحيله بشهور.

وخاض فايلر مع فريق لوزيرن السويسري 26 مباراة فقط قبل رحيله فى فبراير الماضي بسبب خلافات مع إدارة الفريق السويسري .

طريقة لعب المدرب السويسري خلال مسيرته الكروية وتعد خطة 4-2-3-1 هي الخطة المفضلة للمدرب السويسري خلال الفرق التي دربها.

وكان فايلر مرشحاً لتدريب منتخب الكاميرون قبل بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر، إلا أن الاتحاد الكاميروني قرر التعاقد مع الهولندي كلارنس سيدورف نجم الميلان السابق.