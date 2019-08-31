رياضة | تطورات في مفاضات برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات في مفاضات برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوليام بلاغي الصحفي الموثوق عبر شبكة "سكاي سبورت" عن تفاصيل هامة في مفاوضات صفقة ضم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بلاغي، في تصريحاته: "قمت باتصالاتي وأستطيع تأكيد أن راكيتيتش وتوديبو كلاهما موافقان على الانتقال لباريس سان جيرمان، انتقال نهائي! بعض التفاصيل الصغيرة يجب حلها فقط".

وتابع: "المُشكلة هي ديمبيلي، العرض هو إعارة لكن يجب البحث في الشروط التي يريدها اللاعب الفرنسي المدة الزمنية للإعارة وهل هناك خيار شراء أما لا".

وأضاف: "شعور إيفان راكيتيتش أنه غير مرغوب في نادي برشلونة! على الأقل هذا هو شعوره، إضافة للاعبين فأن نادي برشلونة عليه إضافة أموال، بالتحديد 130 مليون يورو، أنا لا أرى البارسا يدفعون هذا المبلغ".

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وكان نادي باريس سان جيرمان قد أبدى رغبة قوية في ضم الثنائي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي ضم صفقة انتقال البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة للعودة مجدداً بعد قضاء عامين في صفوف النادي الفرنسي.

والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد وقتها في النادي الكتالوني.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نيمار حالياً يشعر بعدم التفاؤل بعد تعقد الصفقة بنسبة كبيرة بسبب رفض العروض المقدمة والخلاف على المقابل المادي ورفض عثمان ديمبيلي الدخول ضمن الصفقة.

أما على صعيد صفقة راكيتيتش، أشارت التقارير إلى أن اللاعب لا يزال لديه العديد من الخيارات وهي من يوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي بغض النظر عن نيمار.