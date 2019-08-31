رياضة | موعد مباراة الأهلي والاتفاق والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والاتفاق والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي أهلي جدة، مساء اليوم السبت، ضيفًا على الاتفاق، بملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة التي تجمع بين الفريقين، في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة على قناة KSA Sport HD2 المجانية، سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، وسيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وعانى الأهلي خلال الفترة الماضية من النتائج السلبية، والتي بدأت بإقصائه من الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا على يد فريق الهلال السعودي، ثم تعادله الإجابي مع العدالة، بهدف لمثله، في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري السعودي المحترفين.