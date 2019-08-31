رياضة | تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام كريستال بالاس و"المحمدي" على الدكة

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا أمام بالاس

حراسة المرمى: هيتون

خط الدفاع : جلبيرت - إنجليز - مينجز - تايلور

Advertisements

خط الوسط : دوجلاس لويز - ماكجين - جيريليتش

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جوتا - ويسلي

ولم يدفع سميث مدرب أستون فيلا باللاعب المصري أحمد المحمدي، حيث سيكون على مقاعد البدلاء خلال بداية المباراة، بينما سيشارك تريزيجيه في المباراة بشكل أساسي.

وكان أستون فيلا قد حقق انتصاره الأول في المباراة الماضية أمام فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.