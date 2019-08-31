رياضة | رياض محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع : والكر - أوتاميندي - لابورت - زينتشينكو.

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خط الوسط : رودريجو - دي بروين - ديفيد سيلفا - ستيرلينج - رياض محرز

خط الهجوم : سيرجيو أجويرو

وكان قد نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وجمع السيتي حتى الآن 7 نقاط من 3 جولات بالبريميرليج، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل وحيد أمام فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تحقيق في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.