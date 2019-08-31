رياضة | رينيه فايلر مدرب الأهلي.. "كوبر" جديد في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر مدرب الأهلي.. "كوبر" جديد في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينذر تعاقد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول بالفترة القادمة، برؤية هيكتور كوبر جديد في الكرة المصرية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد الرسمي مع فايلر مدرب فريق اندلرلخت السابق لخلافة المدرب المقال مارتن لاسارتي عقب التوصل لاتفاق في الساعات الماضية مع وفد الأهلي بقيادة أمير توفيق وخالد مرتجي.

مدرب الاهلي فايلر هيكتور كوبر جديد في مصر

نتائج المدرب في بلجيكا مع فريق أندرلخت كانت جيدة في الموسم الأول وحقق أفضل مسيرة في الدوري الأوروبي على مدار فترة طويلة لأي فريق بلجيكي، ووصل إلى ربع النهائي ولكن بالرغم من النتائج الجيدة إلا أن أسلوب لعبه لم يعجب الجماهير.

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وتشير طريقة لعبه مع أندرلخت البلجيكي لنفس طريقة هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري، الاعتماد على التنظيم الدفاعي مع اللعب على الهجمة المرتدة ويميل أكثر للعب الدفاعي.

جماهير أندرلخت لم يعجبها أداء الفريق تحت قيادة فايلر مما تسبب في اشعال الحرب بين المدرب والجمهور ليرحل بعد الموسم الأول.