رياضة | نجاة عبدالحفيظ وقمصان من مقصلة مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة عبدالحفيظ وقمصان من مقصلة مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل، على استمرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، في منصبه ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر بالإضافة إلى استمرار سامي قمصان بالجهاز الفني.

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، والتي يترأسها طه إسماعيل، اجتماعًا الآن لحسم ملف الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، والذي تم التعاقد معه خلال الساعات الجارية.

ومن المقرر أن يصطحب فايلر، جهازه المعاون بوجود ثلاثة مساعدين من بينهم مدرب حراس مرمى، ومحلل أداء على أن يتم حسم بقاء شخص أو اثنين من الجهاز الحالي بالموسم الجديد.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من خالد مرتجى عضو مجلس الادارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا ..

جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .

Advertisements

وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية و المادية لكنه طلب ارجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها ، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت إرتباطات لغالبية المدربين .

كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر.

أما الأسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الاهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم ، وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية .

وفى ضوء ما سبق قرر محمود الخطيب رئيس النادى الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لأجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الأخرين .

وبالفعل تمت المقابلات والأستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها . أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها

ويملك فايلر مقومات شخصية قوية، ويميل للإستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق امال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.