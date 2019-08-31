رياضة | أول تعليق من محمد النني على رحيله عن أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد النني على رحيله عن أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المصري محمد النني لاعب أرسنال والذي وقع على عقود إعارته لصفوف بيشتكاش سعادته بالانضمام إلى النادي التركي.

وغرد النني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"أنا متحمس للغاية للانضمام إلى العملاق بيشتكاش، وأتطلع لتحقيق أهدافنا في دوري السوبر وأوروبا".

وتابع :"إلى مشجعي نادي أرسنال وزملائي في الفريق، أتمنى لكم النجاح هذا الموسم، وأؤكد لكم بأني سأتابع تقدم الفريق من اسطنبول".

وكان النني قد وقع اليوم السبت على عقود انتقاله إلى بيشتكاش لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو.