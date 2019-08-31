رياضة | سعادة كبيرة بإنجازات رفع الأثقال في المغرب .. وخطة لمواصلة الانجازات في طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعادة كبيرة بإنجازات رفع الأثقال في المغرب .. وخطة لمواصلة الانجازات في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة "رويال" للاستثمار الرياضي، عن سعادته بإنجازات رفع الأثقال، في دورة الألعاب الإفريقية بالرباط.

وقال حسني: "فخورون بالانجاز الكبير الذي حققه لاعبي رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية، وحصدهم 56 ميدالية بواقع 31 ذهبية، و20 فضية و5 برونزيات".

وأضاف: "نسعى لمواصلة الانجازات في أوليمبياد طوكيو، وحصد مزيد من الميداليات، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي رفع الأثقال والخماسي الحديث في تحقيق ذلك، وهو ما كان دافعنا الأساسي لرعاية الاتحادين".

Advertisements

وقال محمد جاد المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن إنجاز رفع الأثقال وتحقيق لثلث ميداليات مصر الذهبية في البطولة، يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في تنمية وتطوير الألعاب الفردية، بمساعدة مؤسسات الدولة.

ودعا جاد شركات القطاع الخاص لحذو نفس الحذو بالنظر للألعاب الفردية واتحاداتها ولاعبيها، لما تحققه من إنجازات كبرى على الصعيدين القاري والعالمي.

وشدد المدير التنفيذي لشركة رويال للاستثمار الرياضي، على أن الشركة ستواصل دعمها اللا محدود لاتحادي رفع الأثقال والخماسي الحديث، من أجل مواصلة مسيرة النجاح في أوليمبياد طوكيو 2020