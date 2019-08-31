رياضة | الزمالك يفتح أبوابه لأيمن حفني بعد الاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفتح أبوابه لأيمن حفني بعد الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن موقفه من رحيل أيمن حفني لاعب الفريق إلى صفوف مصر للمقاصة بعد منح النادي الفيومي الإستغناء النهائي.

وقال رئيس النادي الأبيض في حديثه مع المقربين منه إنه كان يرغب في استمرار اللاعب ضمن صفوف الزمالك، حتى لو لم يشارك بصفة مستمرة، لأن تواجده بالفريق يعتبر إضافة قوية، مشددًا على أن سبب موافقته يعود إلى إلحاح اللاعب الذي طلب منه أكثر من مرة الموافقة على عرض المقاصة.

وأشار إلى أن اللاعب سيعود من جديد حتمًا إلى جدران الزمالك، حيث قال أن حفني سيكون صاحب منصب في النادي الأبيض بعد انتهائه من لعب كرة القدم، بصفته أحد اللاعبين الذين أخلصوا للقلعة البيضاء.

وكان حفني انتقل إلى صفوف المقاصة نهائيًا، مقابل ثلاثة ملايين جنيه، بعد أن طالب بالرحيل، بسبب صعوبة مشاركته بصفة أساسية مع الزمالك، خاصة بعد أن تم التعاقد مؤخرًا مع عدد وافر من اللاعبين في نفس مركزه.

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ومن ناحية أخى، كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء استبعاد كريم بامبو لاعب الفريق من قائمة الفريق خلال لقائي مصر للمقاصة والاتحاد السكندري بكأس مصر.

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري غدًا الأحد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وأكد المصدر أن استبعاد كريم بامبو لاعب الفريق من تلك المواجهة جاء لأسباب تأديبية وليس فنية بسبب عصبيته في مباراة ديكاداها الصومالي بإياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، وهو ما أثار غضب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بشكل كبير.

وأشار إلى أن الخواجة قام باستبعاد اللاعب كـ"قرصة ودن" وليكون عبرة لباقي اللاعبين لمنع الخروج عن النص في اللقاءات المقبلة والالتزام بالتعليمات.

وعانى اللاعب في الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق من الجلوس المستمر على دكة البدلاء والاستبعاد من المباريات وهو ما دفعه في النهاية إلى الرحيل في الموسم الجاري لعدم تكرار نفس المشكلة ورغبته في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بصورة مستمرة واستعادة مستواه المعهود من جديد بعد فترة من التراجع.