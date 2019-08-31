رياضة | الكشف عن سبب فشل مفاوضات ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب فشل مفاوضات ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت عملية نقل البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة مستحيلة ومعقدة بعد التطورات الأخيرة وفشل محادثات الطرفين خلال اليومين الماضيين في مدينة موناكو الفرنسية.

وقال الصحفي الإسباني الموثوق جيرارد روميرو أن عملية نقل نيمار إلى كامب نو الآن مستحيلة تقريبًا كما تؤكد العديد من المصادر أن المطالب الاقتصادية المرتفعة من باريس سان جيرمان تجعل من عملية التخلي عنها صعبة.

وانتقل "روميرو" في حديثع عبر راديو "راك 1" الإسباني، للحديث عن أسباب تعقد الصفقة مشيرةً إلى أن المشاكل المالية للنادي وموضوع اللعب المالي النظيف وعدم موافقة هثمان ديمبيلي، مفاتيح عدم اغلاق عملية نيمار دا سييلفا.

Advertisements

كما أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي يوقف عملية التوقيع مع نيمار، فاللاعب الشاب يرفض الذهاب إلى باريس سان جيرمان ولم يستطع النادي ولا توماس توخيل اقناعه بالرحيل ولهذا من المستحيل لن يصل "نيمار".

كما أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان قد قدم عرضاً لضم ايفان راكيتيتش من برشلونة ويبدو أن اللاعب يقترب من الموافقة على عرض النادي الفرنسي علة الرغم من تدخل يوفنتوس على خط الصفقة.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة سبق وأن قدم عرضاً لضم نيمار مقابل مبلغ مالي يصل إلى 170 مليون بالإَافة إلى الثنائي توديبو وراكيتيش وإعارة الفرنسي عثمان ديمبيلي.