حكاية صورة سيئة لمدرب الأهلي المصري الجديد «فايلر»

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

يحمل تعاقد الأهلي المصري، مع السويسري رينيه فايلر مدربًا للفريق، صورة وذكرى سيئة للسويسري مع لاعب مصري في صفوف أندرلخت البلجيكي.



وأشرف فايلر، على تدريب محمود حسن تريزيجيه أثناء لعب الأخير في صفوف أندرلخت وكان سببًا في إنهاء مشواره مع الفريق البلجيكي.

وتولى فايلر قيادة أندرلخت في شهر يوليو 2016 بعد رحيل المدرب الألباني بيسنيك هاسي الذي كان معجباً بقدرات تريزيجيه وأصر على استقدامه من الأهلي على سبيل الإعارة وتفعيل بند البيع النهائي في أبريل 2016.

Advertisements

ومع تعيين فايلر وجد تريزيجيه نفسه بعيدًا عن المشاركة ويلعب كبديل لدقائق في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام روستوف الروسي، ثم يجلس بديلاً في الدوري الأوروبي أمام سلافيا براج التشيكي.

ولعب تريزيجيه لمدة 9 دقائق في 5 مباريات بالدوري البلجيكي مع فايلر في لقاء وحيد أمام سانت ترويدين ليفضل اللاعب الرحيل معارًا إلى موسكورن البلجيكي بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري.

وأعلن النادي الأهلي اليوم السبت، تعيين فايلر مدربًا للفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.