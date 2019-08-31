الجزائري بن زية رسميا في صفوف أولمبياكوس اليوناني

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السبت 31 أغسطس 2019
نجح نادي أولمبياكوس اليوناني، اليوم السبت، في التعاقد مع الجزائري ياسين بن زية، على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من ليل الفرنسي، دون الإعلان عن تفاصيل أخرى.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بن زية "25 عاما" وقع على عقد انضمامه للقلعة الحمراء، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.
ووعد اللاعب الجزائري بتقديم أفضل ما عنده لمساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، والذهاب بعيدا في دوري الأبطال.
وأضاف بن زية: "إنها لحظة مميزة مع الكثير من العواطف، أنا سعيد جدا بالانضمام للنادي، ومتشوق كثيرا لمباشرة التدريبات رفقة زملائي".
وختم: "متحمس للغاية لأن أولمبياكوس ناد عظيم في اليونان ولديه تاريخ وطموح كبيرين لذلك لم أفكر لأكثر من لحظة أنني أريد اللعب في هذا الفريق".
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