تشكيلة مباراة بايرن ميونيخ وماينز في الدوري الألماني

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السبت 31 أغسطس 2019

كتب وكالات

كشف نيكو كوفاتش، مدرب نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني عن تشكيلة الفريق الرسمية في مواجهة ​ماينز​ ضمن الجولة الثالثة من بطولة ​الدوري الالماني​.

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وسمح كوفاتش الفرصة امام الثنائي الجديد فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش للمرة الاولة، كما واصل الاعتماد على لوكاس هيرنانديز من البداية للمباراة الثانية على التوالي.

وضمت تشكيلة العملاق البافاري كل من:

نوير، بافارد، سولي، هيرنانديز، ألابا، ألكانتارا، كوتينيو، كيميتش، بيريسيتش، كومان وليفاندوفسكي. اما تشكيلة ماينز فجاءت على الشكل التالي: مولر، آرون، نياكاتي، بويتيوس، لاتزا، فيرنانديز، أونيسيو، بيير غابرييل، هاك، باكو وبوركاردت.