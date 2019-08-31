تشكيلة مباراة بايرن ميونيخ وماينز في الدوري الألماني

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السبت 31 أغسطس 2019
كتب
وكالات
كشف نيكو كوفاتش، مدرب نادي بايرن ميونيخ الالماني عن تشكيلة الفريق الرسمية في مواجهة ماينز ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الالماني.
وسمح كوفاتش الفرصة امام الثنائي الجديد فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش للمرة الاولة، كما واصل الاعتماد على لوكاس هيرنانديز من البداية للمباراة الثانية على التوالي.
وضمت تشكيلة العملاق البافاري كل من:
نوير، بافارد، سولي، هيرنانديز، ألابا، ألكانتارا، كوتينيو، كيميتش، بيريسيتش، كومان وليفاندوفسكي. اما تشكيلة ماينز فجاءت على الشكل التالي: مولر، آرون، نياكاتي، بويتيوس، لاتزا، فيرنانديز، أونيسيو، بيير غابرييل، هاك، باكو وبوركاردت.
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