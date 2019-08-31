كريس سمولينج مستعد مع روما لاول مرة ضد لاتسيو

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السبت 31 أغسطس 2019

يلعب كريس سمولينج مباراة روما للمرة الأولى في مباراة الأحد ضد لاتسيو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.



اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي وقع حتى نهاية الموسم الحالي ، متاح لتذوق طعمه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في ملعب الأولمبيكو، حيث سيكون روما هو الزائر.

وقال سمولنج عن الديربي: "إنها لعبة يتم عرضها دائمًا على شاشات التلفزيون ، في جميع أنحاء العالم". "إنها كبيرة في أذهان الجميع ، في جميع أنحاء العالم.

"فقط فيما يتعلق بالمعجبين ، فإنهم مجانين وهذا ما نحتاجه كلاعبين - إنه يدفعنا إلى الأمام.

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"لذا ، فإن الحضور والحصول على الديربي في غضون يومين يعد التشكيلة المثالية".

سيبحث روما عن أول فوز له في هذا الموسم بعد أن تخلى عن الصدارة ثلاث مرات ليتعادل 3-3 مع جنوة في المباراة الافتتاحية الأسبوع الماضي ، في أول مباراة يدربها المدرب باولو فونسيكا.

افتتح لاتسيو الموسم بأسلوب مثير للإعجاب بعد فوزه على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، وهو الفوز الذي جعلهم مرشحين للفوز على دربي الأحد.

وقال لـ لموقع Cittaceleste.it "لا أعتقد أننا المرشحون المفضلون". "لقد بدأنا بشكل جيد ضد سامبدوريا ولكن الأحد لن يكون سهلاً لأن الديربي هو دائمًا منافسة منفصلة.

"لكننا نريد الفوز لأن هذا مهم لموسمنا."