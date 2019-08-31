Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 كتب وكالات تقدم البرتغالي كريستسانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، قائمة الفريق اليوم لمواجهة نابولي في الدوري اليطالي، والتي وضعها ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز.

وشهدت القائمة غياب كل من آرون رامزي وجورجيو كيلليني للإصابة. Advertisements وجاءت قائمة اليوفي كاملة كالتالي: تشيزني – بنسوليو – بوفون – دي تشيليو – دي ليخت – بونوتشي – ساندرو – روجاني – ديميريل – دانيلو – بيانيتش – خضيرة – إيمري – بنتانكور – رابيو – ماتويدي – رونالدو – ديبالا – كوستا – كوادرادو – ماندزوكيتش – هيجواين – برنارديسكي. يذكر أن يوفنتوس تفوق في الجولة الأولى على بارما بهدف دون رد أحرزه كيلليني. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يتزعم قائمة يوفنتوس لمواجهة نابولي اليوم في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.