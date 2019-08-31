الزمالك المصري يوافق على طلب رحيل أنطونيو

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السبت 31 أغسطس 2019
والفقت إدارة نادي الزمالك المصري على رحيل، اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال البدني للفريقالأول لكرة القدم بالنادي، بعد خوض مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في كأس مصر.
جاؤ قرار رحيل أنطونيو لعدم راحة الصربي ميتشو، المدرب الجديد لنادي الزمالك.
بينما يرى اليوناني، أن صلاحياته تتقلص رغم أنه مؤهل عمليا وعلميا للعمل في هذا التخصص.
ويدرس الزمالك مع ميتشو، إمكانية تواجد مدرب أحمال في الفترة المقبلة، أو أن يتولى أحد مساعديه تلك المهمة حتى إشعار آخر.
ويتأهب الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الأحد، في نصف نهائي كأس مصر، وهي البطولة التي يحمل الفريق الأبيض لقبها من الموسم الماضي.
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