شكرا لقرائتكم ماتش الزمالك والاتحاد السكندري .. الأبيض يمنح مدرب الحراس فرصه أسبوع للانضمام للجهاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك والاتحاد السكندري منح مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، مواطنه مومير كيريتش فرصة أخيرة خلال الأسبوع الجاري للانضمام إلي جهازه المعاون بالقلعة البيضاء ليكون مدربا لحراس المرمى في الجهاز الفني للفريق الأبيض. ماتش الزمالك والاتحاد السكندري وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أنه تم التواصل بين ميتشو وكيريتش الذي يعمل كمدرب للحراس وكذلك مدرب للأحمال البدنية من أجل انضمامه لجهازه المعاون بالقلعة البيضاء وإن كيريتش أكد لميتشو إنه يحاول إنهاء تعاقده الحالي من أجل الانضمام لجهازه بالزمالك. Advertisements ووفقا للمصدر ذاته إن إدارة الزمالك ستمنح كيريتش فرصة أخيرة للانضمام لجهاز ميتشو خلال الأسبوع الجاري عقب لقاء الاتحاد السكندري، المقرر له غدا الأحد، علي ملعب الإسماعيلية، في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر وفي حالة عدم انضمامه سيتم صرف النظر بشكل نهائي عن التعاقد معه. ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، فى دور قبل النهائى من منافسات بطولة كأس مصر. ماتش الزمالك والاتحاد السكندري فيما يدخل الاتحاد السكندرى المباراة بروح معنوية عالية خاصة بعد أن حقق الفوز على العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، وهذا الفوز يعطى الفريق الأخضر دافع تحقيق الفوز على الزمالك.

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