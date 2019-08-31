شكرا لقرائتكم أول تعليق من محمد النني بعد الانتقال لبشكتاش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" عن سعادته الغامرة بالانتقال لصفوف بشكتاش التركي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من أرسنال الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب محمد الننى ، "متحمس للانضمام إلى العملاق التركي بشكتاش، وأتطلع للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق فى الدوري واليوروباليج".

أضاف "إلى عشاق فريق أرسنال وزملائي الأعزاء، أتمنى كل التوفيق لكم هذا الموسم، وسأتابع نتائج الفريق من اسطنبول".

وأعلن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، خروج محمد النني من حساباته من الموسم الجديد، مطالباً إياه بالرحل عن صفوف "الجانرز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وشارك محمد الننى فى 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم المنقضى، منها 8 مباريات فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى توج بلقبها مانشستر سيتى، كما غاب عن المشاركة مع أرسنال في مباريات نيوكاسل يونايتد وبيرنلي وليفربول الموسم الحالي.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، إلا أن أندية الدورى الإنجليزى تمتلك الحق فى بيع لاعبيها للأندية خارج إنجلترا حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية فى أوروبا بعد أيام قليلة، لتنتهى فرص رحيل محمد الننى إلى وست هام يونايتد الذى أبدى اهتمامه بالتعاقد معه، علماً بأن عقد محمد النني مع نادي أرسنال ينتهي بعد ثلاث سنوات.