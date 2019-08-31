شكرا لقرائتكم الأهلي يوجه الشكر لمحمد يوسف وسامي قمصان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويصطحب رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلى 3 مساعدين أجانب منهم ديفيد سيسا وتماس بينجيلي وقد ينضم اليهم محلل أداء وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء، وأعلن مسئولو الأهلى التعاقد مع رينيه فايلر خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت اقالته على خلفية تراجع النتائج وبالتحديد بعد توديع بطولة كأس مصر عقب الخسارة من يراميدز بهدف نظيف.
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