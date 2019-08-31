شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يطير لكرواتيا للحاق بمعسكر المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل للالتحاق بمعسكر المنتخب الأوليمبي المقرر انطلاقه في القاهرة غداً الأحد استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، يغادر طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب معسكر ذئاب الجبل المقام حالياً في كرواتيا

ومن المقرر أن يخوض ذئاب الجبل أولى وديات معسكر كرواتيا اليوم أمام القادسية الكويتي، في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

كان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أكد بأن النادي حرص على حجز تذكرة العودة مبكراً لصانع ألعاب الفريق بعد استدعاءه من جانب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأعلن شوقى غريب أسماء 28 لاعباً لخوض مباراتى المنتخب الأولمبى السعودى الدوليتين يومى 7 و 10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية وهم :

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

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الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي.

الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام.

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

وتقرر إقامة المباراة الأولى فى الثامنة مساء 7 سبتمبر بستاد السويس، فيما تقام المباراة الثانية فى الثامنة مساء 10 سبتمبر بستاد السلام.