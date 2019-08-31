يحيى الدرع يحصل على لقب الأفضل فى مباراة الزمالك و الدحيل...

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جدة - عمرو شويل حصل يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الدحيل القطرى فى بطولة العالم فى ختام لقاءات الفريق الأبيض بتحديد المراكز .

40da5cd3-9ded-4dc2-81ba-c8568fcaa573 فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الدحيل القطرى بنتيجة 33 / 26 ، ليحصد المركز الخامس فى البطولة بفارق الأهداف عن فريق تاوباتى البرازيلى . نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز أمس على الجمعة على نيويورك سيتى بنتيجة 38 / 24 فى أول لقاء بتحديد المركز ، بعدما حصل على راحة من المباريات أول أمس الخميس بعد الخروج من ربع النهائى ووداع المنافسة على المراكز الأولى ، Advertisements خسر فريق الزمالك فى دور ربع النهائى أمام كيل الألمانى بنتيجة 32 /28 . تأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية . وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس.

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