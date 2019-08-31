شكرا لقرائتكم جارزيتو خارج حسابات الإسماعيلي لأسباب صحية ومدرب مدغشقر يقترب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، دييجو جارزيتو من ترشيحات تدريب الفريق لأسباب صحية، كما تعثرت مفاوضات الدراويش مع الصربي فاسيلفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا خلال الساعات القليلة الماضية ويفاضل مسئولى الإسماعيلى فى الوقت الحالي بين الفرنسى نيكولاس ديبوي المدير الفنى لمنتخب مدغشقر والذى زادت أسهم توليه المسئولية بشكل كبير ومدرب صربي أخر لا يزال فى الصورة. دخل مسئولو النادى الإسماعيلى فى مفاوضات قوية مع 4 مدربين تمهيداً للاستقرار على أحدهم وإعلان التعاقد معه خلال الايام القليلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد. Advertisements واستقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تعيين مدرب أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد خلفاً للمدرب الحالى محمود جابر. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

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