رسالة محسن صالح للأهلي بعد تعيين «رينيه فايلر» مدرباً للقلعة الحمراء

الموجز

أبدى الكابتن محسن صالح المدير الفنى السابق لمنتخب مصر إعجابه بفترة بمانويل جوزيه المدير الفنى للنادى الأهلى، من حيث كفاءته وتحقيقه للبطولات مع النادى الأهلى.

وقد كتب محسن صالح من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى: " لو لفيتوا العالم كله علشان تلقوا كفاءته وفكره مَش حتلاقوا ابدا زيه علشان جيله خلاص اعتزلوا".

وتابع: "من يبحث عن جوزيه عليه ان يستنسخ الجيل الذي لعب معه.عصر الملهم عدي وفات وكمان تريكه وعماد وبركات..اهتموا بصناعة جيل وناظر استعيدوا روح البطولات.ولا تنتظروا عودة ثومة وحليم و أحلى الذكريات".

وكان أعلن الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" تعيين السويسرى رينيه فايلر مدربا جديدا للنادى الأهلى الجديد خلفا للأورجويانى مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر من دور الستة عشر بالخسارة من بيراميدز فى الثامن عشر من أغسطس الماضى.