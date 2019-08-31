السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للأهلي رسميا

صرح مسئولو النادي الأهلي بأنه تم تعيين السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق، وذلك عقب التوصل لاتفاق رسمي معه حول جميع التفاصيل التعاقدية والمادية، خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

حيث كشفت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة عن التعاقد مع رينيه فايلر، وقد تم الإعلان خلال بيان رسمي للفريق عن تعيين رينيه فايلروالذي سيعاونه ثلاثة مساعدين، وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق، وذلك لتولى مسئولية الفريق خلال الموسم القادم.

الجدير بالذكر أن القلعة الحمراء قد أنهت خدمات المدير الفني للفريق مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب من العمل بالنادي، عقب خروج الأحمر من كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز.