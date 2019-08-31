كالياري الإيطالي يقدم لاعبه الجديد باستخدام لعبة سوبر ماريو.

قد أعلن نادي كالياري الإيطالي، فجر اليوم، عن انضمام الحارس السويدي أولسن من نظيره نادي روما، بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال استخدام اللعبة الشهيرة “سوبر ماريو”.

وقد جلب نادي كالياري حارس عرين منتخب السويد أولسن من نادي روما، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، التى ستغلق أبوابه يوم الاثنين القادم.

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وكان الحارس السويدي، صاحب الـ29 عاما، قد انتقال لصفوف فريق نادي روما الصيف الماضي، من نادى كوبنهاجن الدنماركي، وشارك خلال الموسم المنصرم 35 مباراة مع فريق روما .

وكان كاليارى قد بدء الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2019 – 2020، بالتعثر امام فريق بريشيا الصاعد حديثا، بنتيجة 1 – 0 وسيواجه نادي كالياري نادي الإنتر غداً الأحد.