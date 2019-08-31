أوساسونا ضد برشلونة.. ميسي يواصل الغياب عن قائمة البارسا للإصابة

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة التي سيشارك بها في مباراة مضيفه فريق أوساسونا الصاعد حديثا، والمقرر لها في الخامسة من مساء اليوم، السبت، علي ملعب “أل سادار”، خلال مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وضمت قائمة برشلونة للقاء أوساسونا، تواجد 18 لاعبا، وشهدت إستمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لعدم تعافيه من الإصابة التي جاءت له، مع بداية عودته لتدريبات البارسا، عقب نهاية العطلة الصيفية.

كما يستمر غياب النجم الأوروجوايانى لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلى، بالإضافة إلي الظهير الإيسر جونيور فيربو بداعي الإصابة، بينما بقرار فني يغيب الثنائي المدفع الفرنسي توديبو وكارليس إلينا.

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وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شتيجن ، بينا.

في خط الدفاع: واجي ، أومتيتي ، ألبا ، لينجليت ، روبيرتو ، بيكيه ، سيميدو.

في خط الوسط: أرثر ، بوسكيتس، راكيتيتش، دى يونج، فيدال.

في خط الهجوم: رافينيا، جريزمان ، فاتى ، بيريز.