مؤشر جديد على اقتراب عودة نيمار إلى برشلونة

باتت مسألة عودة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة قريبة جداً، وذلك قبل إنهاء باب فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الدوري الإسباني يوم الإثنين القادم، كما أن هناك نسبة قوية علي اقتراب النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان من العودة إلي برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي، وقام الراعي الرسمي لساعات نيمار بنشر صورة له بقميص البارسا، قبل أن يقوم بحذفها.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد أكدت صرحت أن برشلونة قدم عرضاً جديد للفريق الباريسي قيمته 200 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة الكرواتي إيفان راكيتيتش، إلى جانب المدافع جان كلير توديبو، وإعارة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكدت الإذاعة البريطانية إلي أنه من المرجح أن تنتهي هذه الصفقة مبكراً بعد التقدم الكبير في المفاوضات بين الطرفين، قبل يوم الاثنين القادم موعد نهاية الميركاتو الصيفي.