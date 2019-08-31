لماذا أغلق فرانسيسكو إيسكو هاتفه خلال موسم الصيف؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أغلق النجم الإسباني فرانسيسكو رومان ألاركون، الشهير بـ “إيسكو”، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، هاتفه بشكل نهائي طوال فترة الصيف.

مستقبل اللاعب الدولي الإسباني مع ريال مدريد بدا غامضا خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع انتشار تقارير كثيرة تحدثت عن قرب رحيله.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن عودة زين الدين زيدان إلى سفينة النادي الملكي “غيرت” مجرى الأمور بالنسبة لإيسكو، البالغ من العمر 27 عاما.. وأنه أبلغ مسئولي النادي نهاية الموسم الماضي أنه ليس على استعداد لمغادرة النادي، مشيرة إلى أنه بذل جهودا كبيرة لإثبات ذلك.

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الصحيفة أوضحت أن من بين الجهود التي قام بها إيسكو، أنه أغلق هاتفه بشكل نهائي طوال فترة الصيف، مضيفة أنه سيظل مغلقا حتى نهاية فترة “الميركاتو” الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل.

مصادر مقربة من اللاعب قالت: إن الهدف من إغلاف الهاتف يعود إلى رفض إيسكو الاستماع إلى أي عروض أو مقترحات مقدمة من أندية أخرى ترغب في خدماته.. وأن تلقى ضمانات من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بشأن الاعتماد عليه هذا الموسم ليلعب دورا بارزا في المجموعة.