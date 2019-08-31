تحذير لليونيل ميسي من تناول العشاء مع رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، تحذيرا من تناول العشاء مع غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

لاعب كرة القدم الفرنسي باتريس إيفرا، نجم مانشستر يونايتد السابق، حذر ليونيل ميسي من تناول العشاء مع كريستيانو رونالدو، بعد أن تذكر موعد الغداء المشهور مع النجم البرتغالي.

الظهير الأيسر السابق باتريس إيفرا، صاحب الـ 38 عاما، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في يوليو الماضي، لم يستطع أن يقاوم السخرية من زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد بسبب الوجبة الشهيرة التي باتت تعرف الآن بوجبة “الدورة التدريبية”.

إيفرا كان قد حذر من قبل، العالم كله من تناول الطعام مع كريستيانو رونالدو؛ لأن الأمر سيتحول إلى تدريب، والآن ها هو يحذر ليونيل ميسي طالبا منه رفض تناول وجبة طعام مع رونالدو، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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وبعد احتفال قرعة بطولة دوري أبطال اوروبا “التشامبيونزليج”، وما رافقها من ضجة بعد الطلب من رونالدو وميسي أن يخرجا لتناول الطعام معا، علق إيفرا على حسابه في تويتر تعليقا ضاحكا.

التعليق جاء فيه: إن رونالدو وجه دعوة إلى إيفرا يسأله فيها عما إذا كان سيحضر لتناول الطعام معه، ورد إيفرا في التغريدة نفسها يقول “شكرا لك.. لقد اعتزلت الكرة، لذلك لست بحاجة إلى جلسة تدريبية أخرى” وأرفقا برموز تعبيرية ضاحكة.

مدافع وست هام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق، كان قد سبق له التغريد عن رونالدو قائلا: “إنه آلة.. فقط لا تذهب إلى منزله لتناول طعام الغداء، فذلك يشبه جلسة تدريبية أخرى”.

مقدم العرض في احتفالية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ريشمين شودوري، كان قد طالب خلال الحفل النجمين بالذهاب إلى تناول الطعام معا على الفور، في إشارة إلى تصريحات رونالدو الأخيرة.

وجاءت هذه اللفتة من شودوري بعد أن صرح رونالدو في السابق بأنه لم يسبق أن تناول العشاء مع ميسي أثناء لعبهما في إسبانيا، وأضاف لكنني آمل أن يحدث ذلك في المستقبل، سيكون أمرا لطيفا.. وبعد تعليق شودوري، ضجت القاعة بالهتافات والضحك، خصوصا من جانب النجمين البرتغالي والأرجنتيني.