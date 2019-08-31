الموت يغيب ابنة لويس إنريكي.. والمدرب ينعيها بكلمات مؤثرة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت ابنة الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، في سن التاسعة بعد صراع مع مرض سرطان العظام.
لويس إنريكي صاحب الـ 49 عاما، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: توفيت ابنتنا تشانا عن عمر يناهز التاسعة، بعد صراعها لمدة خمسة أشهر ضد ساركوما العظام.. سنفتقدك كثيرا ولكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا.
المدير الفني السابق لبرشلونة أضاف في تغريدته المؤثرة بشان رسائل الدعم التي تلقاها قائلا: تلقيناها خلال هذه الأشهر ونشكركم على تقديركم وتفهمكم.
إنريكي كان قد تخلى عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا في يونيو الماضي، مشيرا الى أسباب عائلية قاهرة، وقد حل بدلا منه مساعده روبرت مورينو، علما أنه كان قد غاب عن وظيفته منذ مارس الماضي قبل أن يعلن استقالته من منصبه.
وخلف إنريكي في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، الدولي السابق فرناندو هييرو، الذي تولى المهمة مؤقتا في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
ولم يكن يشرف إنريكي على أي فريق منذ رحيله عن النادي الكتالوني في نهاية موسم 2016-2017 عندما تعاقد مع منتخب بلاده.
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