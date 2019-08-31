صحفيون يتصلون بمنافس حبيب نورمحمدوف فرد عليهم موقع إباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض العديد من الصحفيين لموقف طريف، وذلك بعد وقوع خطأ فادح في الخدمة الصحفية للفنون القتالية المختلطة UFC، عندما حاولوا الاتصال بالمقاتل الأمريكي داستن بوارييه.

الصحفي إيريك كوفال، نشر تغريدة عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ذكر فيها أنه اتصل برقم هاتف بوارييه، الموجود في الخدمة الصحفية للفنون القتالية المختلطة UFC ليفاجأ بأن الطرف الآخر ليس المقاتل الأمريكي بل موقع يقدم خدمة الجنس عبر الهاتف، وأرفقها بصورة عن المعلومات الخاطئة التي حصل عليها.

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العديد من الصحفيين أكدوا حدوث نفس الموقف معهم، حتى سارعت “UFC” لتصحيح خطأها الفادح ووضعت رقم بوارييه الصحيح.

بوارييه سيواجه في 7 سبتمبر المقبل، بطل العالم للفنون القتالية المختلطة “UFC” الروسي حبيب نورمحمدوف في مدينة أبوظبي الإماراتية خلال دورة“UFC 242” .

يذكر أن المقاتل الأمريكي حصل على حزام بطل العالم المؤقت في الوزن الخفيف، عقب فوزه على مواطنه ماكس هالواي بالنقاط في النزال الذي جمعهما يوم 13 أبريل الماضي خلال دورة “UFC 236”.

وهذه هي الدورة الأولى التي ستقام في أبوظبي، بعد أن وقعت منظمة UFC مؤخرا على عقد لإقامة دورات للفنون القتالية المختلطة تحت رعايتها في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.