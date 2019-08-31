شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يواجه بريشيا.. ويوفنتوس يصطدم بنابولي في ثاني جولات الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: شهاب طارق

يلتقي ميلان مع فريق بريشيا، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، على ملعب سان سيرو، في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويحتل ميلان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البطولة دون نقاط، حيث خسر أمام أودينيزي بهدف في افتتاح الموسم الجديد من البطولة.

ويحتل بريشيا الوافد الجديد للبطولة، المركز السابع، حاصداً ثلاث نقاط، بعد الفوز على كالياري بهدف في الجولة الأولى.

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ويسعى الميلان لحصد أول ثلاث نقاط له، بينما يتطلع بريشيا إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الروسونيري.

وفي الجولة ذاتها، يواجه يوفنتوس فريق نابولي في لقاء من العيار الثقيل، على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

ويحتل فريق «السيدة العجوز» المركز السابع بثلاث نقاط، حققهم بالفوز على بارما بهدف في الجولة الأولى.

بينما يتصدر نادي الجنوب الإيطالي المركز الرابع، بنفس الرصيد 3 نقاط بعد فوزه بنتيجة (4-3) على فيورنتينا، في افتتاح المسابقة.

ويتطلع اليوفي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، إلى مواصلة الانتصارات بتحقيق الفوز في المباراة، في حين يتطلع نابولي تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، إلى تحقيق المفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليوفي على أرضه ووسط جماهيره.