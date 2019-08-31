شكرا لقرائتكم خبر عن بشيكتاش يعلن رسميًا تعاقده مع محمد النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بشيكتاش التركي رسميًا تعاقده مع الدولي المصري محمد النني على سبيل الإعارة لمدة عام.



وقال النادي التركي عبر موقعه الرسمي: «اتفق مسؤولو النادي مع نظرائهم بنادي أرسنال، على ضم محمد النني لمدة عام واحد».



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ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، فيديو للاعب كتبت أرفته بتعليق: «نرحب بمحمد النني في عائلة بشيكتاش».

وكان الإسبانى أوناى إيمرى، المدير الفنى لفريق أرسنال، رفض استمرار الفرعون المصرى ضمن صفوف الجانرز خلال الموسم الحالى، وألعن رغبته في رحيله، وكذلك رحيل شكودران موستافى.



وأوضحت صحيفة ديلي ميل قبل أيام أن النني تلقى عرضا من جالطة سراى التركى، من أجل التعاقد معه والرحيل عن صفوف أرسنال على سبيل الإعارة. وأشارت الصحيفة إلى أن نجم المنتخب الوطنى يرفض الرحيل عن صفوف أرسنال بسبب الراتب الأسبوعى الذى يتقاضاه، ويبلغ 55 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، ولكن عرض النادى التركى عليه الحصول على راتب أسبوعى أقل من ذلك بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني.



وسرعان ما تحولت المفاوضات من نادي جالطة سراي إلى نادي بشيكتاش، الذي أعلن رغبته في ضم اللاعب المصري، قبل أن تتم إجراءات التعاقد بشكل رسمي اليوم السبت.