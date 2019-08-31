شكرا لقرائتكم خبر عن «يد» الزمالك يهزم الدحيل القطري في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزاً كبيرًا على نظيره الدحيل القطري بنتيجة «33-26» في اللقاء الذي جمعهما، اليوم، السبت، ضمن منافسات تحديد المراكز بمونديال العالم للأندية، والمقام حالياً بالسعودية بمدينة الدمام.
وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة «15-12»، وتمكن من إنهاء اللقاء بالفوز «33-26».
وتوج نجم الزمالك، يحيى الدرع، بلقب أفضل لاعب في المباراة.
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