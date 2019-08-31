شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. برشلونة يلتقي أوساسونا في الجولة الـ3 للدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كتب: شهاب طارق

تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني «الليجا»، حيث يحل برشلونة ضيفاً على أوساسونا، في ملعب آل ساردار بمدينة باميلونا الإسبانية.

ويحتل البارسا المركز العاشر في جدول ترتيب الليجا، حاملاً في جعبته 3 نقاط، حصدهم بالفوز الكبير على ريال بيتيس في الجولة الثانية بنتيجة «5-2»، فيما خسر مباراته الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف، بينما يحتل أوساسونا المركز السادس، بـ4 نقاط، جمعهم بالفوز على ديبورتيفو ليجانيس بهدف، والتعادل مع إيبار سلبياً.

وضمن منافسات نفس الجولة، يستضيف خيتافي نظيره ديبورتيفو ألافيس، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، معقل الأول.

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ويقبع خيتافي في المركز الخامس عشر، وفي رصيده نقطة واحدة من التعادل مع أتلتيك بلباو بهدف لمثله بالجولة الثانية، فيما خسر من أتلتيكو مدريد في أولى جولات المسابقة.

ويحتل ألافيس المركز السادس برصيد 4 نقاط، تمكن من حصدهما بالفوز على ليفانتي بهدف، والتعادل مع إسبانيول سلبياً.

وعلى ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا، يلتقي ليفانتي مع بلد الوليد، ويحتل ليفانتي المركز الـ11، ومعه 3 نقاط من الفوز في مباراة وحيدة على فياريال بهدفين لهدف، في الجولة الثانية، بعد الخسارة من ديبورتيفو ليجانيس بهدف في افتتاح الدوري.

ويحتل بلد الوليد المركز الخامس بـ4 نقاط، من الفوز على ريال بيتيس بهدفين لهدف، والتعادل أمام ريال مدريد بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو.

بينما يلاقي ريال بيتيس فريق ديبورتيفو ليجانيس، في استاد بينتو فيامارين بمدينة إشبيلية، ويأتي بيتيس بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بلا نقاط، حيث خسر مباراتي بلد الوليد بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ثم تلقى هزيمة كبيرة أمام برشلونة بخمسة أهداف لهدفين بثاني الجولات.

وكذلك يحتل ليجانيس المركز التاسع عشر بلا نقاط، حيث خسر أمام أوساسونا بهدف في افتتاح مشواره بالدوري، ثم الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدف أيضاً في الجولة الثانية.