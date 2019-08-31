شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النادي الأهلي رسميًا تعاقده مع السويسري رينيه فايلر، لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأشادت لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل بالمدرب، وأكدت أنها راعت خلال اختيارها المدير الفني الجديد العديد من المواصفات، أبرزها أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، ويملك مقومات شخصية قوية، ويميل للاستقرار، وصاحب طموح متجدد، وقادر على تحقيق آمال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة المقبلة.

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وأبرز الموقع الرسمي للنادي الأهلي الإنجازات التي حققها رينيه في مسيرته التدريبية، حيث قاد فريق أرو في سويسرا، وحصل معه على لقب دوري التحدي السويسري موسم 12-13، ليصعد إلى دوري السوبر السويسري.

وحصل رينيه مع نورنبرج الألماني على المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الألماني موسم 15-16، وحصل مع أندرلخت على الدوري البلجيكي موسم 16-17، وهو الدوري الوحيد الذي حصل عليه أندرلخت خلال آخر 5 سنوات، وأقوى خط هجوم في الدوري بعد احراز الفريق ٦٧ هدف، وحصل مع أندرلخت على كأس السوبر البلجيكي 2017، وتأهل مع أندرلخت إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي مسوم 16-17.

وحصل رينيه على جائزة أفضل مدرب في بلجيكا 2017، وأخيرا قاد فريق لوزيرن السويسري، وأنهى الدور الأول في المركز الرابع، متساوياً مع زيورخ، ورحل بعد خلافات مع الإدارة.