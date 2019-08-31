ريال سوسيداد يضم مداع آرسنال رسميا لمدة عامين

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السبت 31 أغسطس 2019

مونريال

أعلن ناديريال سوسيداد الإسباني عن ضم المدافع الإسباني ناتشو مونريال من آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووقع مونريال على عقود انتقاله إلى الفريق الإسباني لمدة عامين حتى 2021.

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وقال أرسنال في بيانه مودعاً مونريال: "نود أن نشكر ناتشو على مساهمته في النادي والجميع في أرسنال يتمنى له التوفيق في مستقبله".

وقضى المدافع الإسباني 6 سنوات ونصف داخل صفوف الجانرز، منذ انتقاله في عام 2013 من مالاجا.

ولعب مونريال مع أرسنال في 251 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 20 آخرين