كلوب يبدي إعجابه بمدرب بيرنلي

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السبت 31 أغسطس 2019
عبر مدرب ليفربول يورغن كلوب عن احترامه المهمة التي قام بها نظيره شون دايش مع بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال كلوب قبل لقاء الفريقين: "إنه مكان تصعُب المواجهة فيه. أنا أحترم كثيرًا ما يفعلونه هناك. لقد أمضيت وقتًا في نادٍ لا أمتلك أي سلطة مالية لأحقق أشياء كبيرة. لذا أحترم كثيرا ما يفعله في بيرنلي".
وأضاف: "لديهم طريقة محددة ويلتزمون بها. من الصعب للغاية إبقاء مجموعة على المسار الصحيح لمثل هذه الفترة الطويلة. إنهم يقومون بالأشياء الضرورية مرارًا وتكرارًا. يبدو أنهم مرتاحين تمامًا في الدوري، قبل عامين تأهلوا إلى الدوري الأوروبي، وهذا لم يكن مفيدًا. لهذا السبب بدأوا العام الماضي بشكل جيد".
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