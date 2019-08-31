Advertisements
السبت 31 أغسطس 2019
عبر الدكتورمجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن فخره الشديد بتكريم الاتحاد الدولي لكرة السلة للأسطورة مدحت وردة، على هامش افتتاح گأس العالم بالصين.
قال الدكتور مجدي أبوفريخة: "فخورون بتكريم النجم الكبير مدحت وردة، إنه لشرف كبير لكرة السلة المصرية هذا التكريم العالمي للأسطورة مدحت وردة الذي قدم الكثير لكرة السلة".
وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة خلال تواجده في الصين لحضور افتتاح كأس العالم: "تلقينا إشادة دولية، وإفريقية بمنتخب مصر للسيدات الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية بالسنغال، لما يضمه من عناصر واعدة صغيرة في السن، ينتظرها مستقبل كبير في عالم كرة السلة على المستويين القاري والدولي".
وأبدى أبوفريخة ، إعجابه بحفل إفتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى أن إقامة الإفتتاح قبل يوم من بدء المباريات جعله مبهرًا ومنظمًا، وترك المساحة اللازمة من الوقت لتجهيز الملعب لإستضافة المباريات.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة: فخورون بتكريم وردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.