ليوناردو: لا يوجد اتفاق على نيمار حيث لم يتم تلبية طلبات باريس سان جيرمان

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السبت 31 أغسطس 2019

لم يقترب كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة من التوصل إلى اتفاق لنقل نيمار ، حيث أكد ليوناردو ، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان ، أنه لم يتم تلبية طلباتهم بعد.



لا يزال هناك وقت لإغلاق الصفقة قبل أن تغلق النافذة يوم الاثنين ، ولكن يبدو أن لعبة حافة الهاوية هذه ستذهب مباشرة إلى السلك حيث تتطلع PSG إلى الحصول على أفضل صفقة ممكنة.

أوضح ليوناردو في أعقاب فوز باريس سان جيرمان على ميتز يوم الجمعة: "المفاوضات لم تنته ولكن ليس هناك اتفاق لأن طلباتنا لم تُقبل".

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"نحن منفتحون للحديث عن اللاعبين ، ولكن ليس هناك اتفاق.

"كان موقف باريس سان جيرمان ونيمار واضحًا دائمًا ، إذا وصل عرض مرضٍ ، يمكنه المغادرة ، لكن هذا ليس هو الحال".

عندما تم الضغط على احتمال التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي ، كان مدرب ميلان السابق غير ملزم.

"الموعد النهائي هو يوم الاثنين عند منتصف الليل ، لم نضع أي مهلة غير الموعد الطبيعي".