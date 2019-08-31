جورديولا يشيد بسانشيز ويتوقع له مستقبل باهر مع إنترميلان

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السبت 31 أغسطس 2019
يتوقع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا أنه لا يجب إلقاء اللوم على النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد الفترة السيئة التي قضاها في مانشستر يونايتد، قبل رحيله لإنتر ميلان معارًا لمدة عام.
ولم يسجل لاعب برشلونة السابق سوى 5 أهداف، خلال 45 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع الشياطين الحمر.
وفي هذا الصدد، قال جوارديولا حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أعرف سانشيز، سبق أن عملنا معًا في برشلونة، أحبه كثيرًا كلاعب، وبالأخص على الصعيد الإنساني.. هو شخص لا يُصدق ومتواضع ومقاتل".
وأكمل: "قرر الآن الرحيل إلى إيطاليا، بالانضمام إلى أحد أعظم الأندية الأوروبية، وسيعمل تحت قيادة مدرب مميز أيضًا هو أنطونيو كونتي".
وتابع: "أنا على ثقة بأنه سيبلي البلاء الحسن، فطريقة إنتر تناسبه كثيرًا، اللعب إلى جوار (روميلو) لوكاكو وفي هذا المركز، سيمنحه فرصة التمتع بفترة جيدة في ميلانو".
وعن ضعف مستواه مع مانشستر يونايتد، قال بيب: "كرة القدم لا تعتمد على لاعب واحد، هذه ليست لعبة تنس أو جولف.. لا أعرف ماذا حدث، فلم أكن هناك، وبالتالي لا يمكنني قول رأيي.. لكني أرى أن الأمر لا يتعلق بسبب واحد".
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