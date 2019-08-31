ريال مدريد يخطط لدفع 155 مليون يورو في الصفقة القادمة قبل إغلاق الانتقالات الصيفية

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السبت 31 أغسطس 2019

مع بقاء ثلاثة أيام فقط من نافذة الانتقالات الصيفية المتبقية ، لا يزال لدى ريال مدريد الكثير من المال لإنفاقه.



هذا هو الهيكل الاقتصادي الممتاز للنادي ، ولوس بلانكوس لديه 155 مليون يورو متاحة لاتخاذ خطوة أخيرة في السوق.

بول بوغبا ، وهو هدف زين الدين زيدان رقم واحد ، ونيمار ما زالوا على رادار أبطال أوروبا 13 مرة.

لقد قاموا بأعمال تجارية متأخرة قبل ذلك أيضًا ، حيث تم جلب كل من رونالدو نازاريو ولوكا مودريتش وجاريث بيل مع اقتراب الموعد النهائي.

يقوم ممثلو ريال مدريد حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي ستشهد انتقال كيلور نافاس إلى باريس سان جرمان مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى قرض ألفونس أريولا الذي استمر طوال الموسم ، والذي سيصبح نسخة احتياطية من تيباوت كورتوا في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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تعني ملاءة العمالقة الإسبان أن هناك 155 مليون يورو إضافية متاحة ، وبعد تعادل مخيب للآمال في نهاية الأسبوع الماضي ضد ريال بلد الوليد ، يتوقع مشجعو ريال مدريد التعاقدات الجديدة.

كان هناك انهيار في المحادثات بين لوس بلانكوس ومانشستر يونايتد بشأن Pogba ، بعد أن وضع الجانب الإنجليزي 200 مليون يورو على رأس اللاعب الفرنسي.

أي تحرك لـ Neymar يبدو غير مرجح الآن ، أيضًا.

قد ينتهي الأمر بالبرازيلي إلى تكلف ناديه الجديد ما مجموعه 500 مليون يورو من رسوم النقل والأجور.

لا يزال أمثال كريستيان إريكسن ودوني فان دي بيك على الطاولة ، وقد تتسارع الأمور بمجرد انتهاء المباراة في فياريال يوم الأحد.