عاجل.. قرار برشلونة النهائي في صفقة نيمار

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السبت 31 أغسطس 2019

تواصل باريس سان جيرمان وبرشلونة مرح على نيمار. تقارير من عدة تقارير إعلامية مقرها برشلونة تفيد بأن مفاوضي برشلونة رفضوا عرض باريس سان جيرمان المضاد للبرازيلي. إنهم يعتقدون أن مطالب النادي الفرنسي مرتفعة للغاية واقتصاديات الصفقة لا تتراكم.



بعد أسبوع من المفاوضات المتتالية التي جرت في الصحافة ، جلب برشلونة العديد من اللاعبين إلى المزيج لتعويض سعر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. نظرًا لأنهم بحثوا بشكل يائس عن الصيغة التي من شأنها أن ترى نيمار يعود إلى كامب نو بعد عامين في باريس ، فقد واصل باريس سان جيرمان الطلب على بيعه.

لا يمكن لبرشلونة تلبية مطالب باريس سان جيرمان لنيمار ناقشوا الصفقة مع المسؤولين عن شؤونهم المالية ويبدو أنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الصفقة ببساطة غير ممكنة.

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ذكرت إذاعة كاتالونيا بعد ظهر يوم الجمعة أن الصفقة تنطوي على 130 مليون يورو ، صفقة قرض لـ ديمبلي ونقل إيفان راكيتيتش وجان كلير توبيدو. برشلونة رفض رفضا قاطعا. سبق لبرشلونة أن عرض نفس العرض مطروحًا منه قرض ديمبلي لأن المهاجم الفرنسي لا يريد اللعب في باريس. مدرب فريق ​توتنهام​، ​موريسيو بوتشيتينو​، إنه تلقى عروضًا كثيرة لمغادرة ناديه الحالي، مؤكدا التزامه التام بسبيرز.

ولدى سؤاله عما إذا كان تلقى عروضا للمغادرة خلال فترة عمله كمدرب، قال بوتشيتينو: "نعم، الكثير. ومن كل مكان"، مشيرا الى ان الرئيس ​دانيال ليفي​ يعلم بذلك.

وأضاف المدرب الارجنتيني: "دانيال يعرف جيدًا أن التزامي بالنادي كبير".

وقال: "إذا سألت ​بيب غوارديولا​، وإذا سألت ​يورغن كلوب​ وأفضل المديرين كلهم، فسوف تعلم انهم يتلقون مكالمات من أندية مختلفة. وهذا لا يجعلني مميزًا عن غيري".