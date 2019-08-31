تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

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السبت 31 أغسطس 2019

قام المدير الفني لنادي مانشستر يونايتج أولي جونار سولسكاير،بالاعلان تشكيل فريقه لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل سولسكاير المباراة بمهاجم وحيد هو الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد بينما يلعب خلفه كل من دانييل جيمس وخوان ماتا.

وجاء تشكيل اليونايتد في المباراة كاملًا، كالتالي:

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دي خيا - أشلي يونج - لينديلوف - ماجوير - آرون وان بيساكا - ماكتوميناي - بول بوجبا - أندرياس بيريرا - جيمس - ماتا - راشفورد. على الجانب الآخر، يمثل ساوثهامبتون اليوم، كل من:

جان - سيدريك – فيسترجارد - بيدناريك - دانسو - روميو - هويبيرج - وارد - بوفال - إنجز – آدامز.

يذكر أن مانشستر يونايتد في المركز الرابع بالبريميرليج برصيد 4 نقاط، بينما ساوثهامبتون في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.