فيورنتينا يسمح بانتقال برونو فيرنانديز إلى ريال مدريد

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السبت 31 أغسطس 2019
يقدم دانييلي برادي ، المدير الرياضي في فيورنتينا ، برونو فرنانديز إلى ريال مدريد كصفقة مع نافذة الانتقالات.
يظل ريال مدريد نشطًا في سوق الانتقالات وتأتي آخر الأخبار من هذا الجانب من إيطاليا. يقول المدير الرياضي فيورنتينا ، دانييلي برادي ، إن برونو فرنانديز سينتقل إلى سانتياغو بيرنابيو.
وقال برادي لفريق كورييري ديلو سبورت عندما سئل عن شائعات عن اهتمام لاعب خط الوسط بنادي سبورتنج البرتغالي رافينها "سيذهب برونو فرنانديز إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو".
"قد يتم الانتهاء من سبورتنج في السوق لأن برونو فرنانديز سيذهب إلى ريال مدريد بقيمة 70 مليون يورو" كان رده خلال العرض التقديمي للتوقيع الأخير لفريق دالبرت.
ذكرت آس في وقت سابق أن سبورتنج وريال مدر كانوا على اتصال بعد أن قدم خورخي منديز لاعب خط الوسط للنادي. لقد سجل 32 هدفا في 53 مباراة في الموسم الماضي ويمكن أن يكون الجواب على معضلة زيدان بوجبا وهو ينتظر تعزيز خط الوسط.
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